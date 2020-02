Joven de 29 años atropella a participantes del carnaval en Alemania

BERLÍN.- Cerca de 30 personas resultaron heridas al ser atropelladas el lunes cuando un vehículo embistió una multitud en un desfile de carnaval de Alemania, informaron autoridades.

El suceso ocurrió en Volkmarsen, a unos 280 kilómetros (175 millas) al sudoeste de Berlín, informó la policía del estado Hesse del Norte. El conductor del vehículo fue arrestado.

La policía afirmó que no tenía más detalles y llamó a la población de abstenerse de diseminar “reportes infundados” sobre lo sucedido.

Las autoridades enfatizaron que hasta ahora no han recibido reporte de fallecimiento alguno, y que por ahora no saben la cantidad exacta de personas heridas. Indicaron que es demasiado pronto para saber la causa del suceso.

El responsable fue el conductor de una camioneta Mercedes embistió contra la multitud durante el desfile de Rosenmontags, que se celebraba en la ciudad de Volkmarsen (Alemania) este lunes, y dejó al menos 15 heridos, entre ellos varios niños. Según la información del periódico Bild, el atropello dejó al menos 30 heridos, un tercio de los cuales están graves.

El conductor fue detenido; se trata de un ciudadano alemán de 29 años, de la región de Volkmarsen.

Sospechan que no se trató de un accidente

La Policía supone que el hombre condujo el vehículo deliberadamente hacia la multitud, aunque no hay indicios de que se trate de un crimen "políticamente motivado".

"Suponemos que no se trata de un atentado, sino de un crimen intencional", informa el rotativo. No obstante, desde el Ministerio del Interior de Hesse no descarta que sea un atentado.

Quienes presenciaron el incidente revelaron que tuvieron la impresión de que el conductor se dirigía principalmente hacia los niños, pero hasta ahora, esta información no ha sido confirmada.

El alcalde de la ciudad, Hartmut Linnekugel, y el administrador del distrito, Reinhard Kubat, acudieron al lugar tras el incidente, asimismo el inspector de bomberos, Kai Wiebusch, se hizo cargo de la coordinación. Actualmente, la zona está acordonada por la Policía y los agentes están interrogando a los testigos.

Como medida de precaución, la Policía anunció que todos los desfiles de carnaval que tienen lugar en el estado federado de Hesse serán cancelados.

