Aumenta la represión en mujeres de Afganistán ante llegada del Talibán

Tras dos décadas de guerra, el Talibán cumplirá tomar el control de Afganistán en el 2021, tiempo en que no ha dudado en concretar estrictas condiciones para las mujeres y niñas de dicho país, convirtiendo en una burla sus derechos tras la represión que viven día con día.

Desde evitar tener una completa y prohibirle el acceso a la educación a los gimnasios hasta los parques públicos, el Talibán a ordenado que las mujeres no pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales y han tenido que soportar, el cubrir sus cuerpos de pies a la cabeza.

Por lo tanto, en la ONU se ha afirmado que bajo dicho régimen en el país afgano, se posiciona como el más represivo.

“Ha sido angustioso ver sus esfuerzos metódicos, deliberados y sistemáticos para expulsar a las mujeres y niñas afganas de la esfera pública”, agregó, Roza Otunbayeva , representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la misión en el país.

Talibán no cederá a suspensiones contra mujeres

Ante las restricciones, especialmente del veto a la educación y al trabajo en ONGs , provocaron una feroz condena internacional. Pero el Talibán no ha dado indicios de retroceder y alegó que las prohibiciones son suspensiones temporales, supuestamente necesarias porque las mujeres no vestían el pañuelo islámico, o hiyab, correctamente y porque no se respetaban las normas de segregación por sexos.

La ONU ante los pretextos del régimen Talibán a decidió que su misión en Afganistán es que las mujeres obtuvieron el derecho a viajar o trabajar más allá de los confines de sus hogares y el acceso a espacios.

PanAmPost_es: 🔴Ginebra, 8 mar (EFE).- Los talibanes "han borrado" dos décadas de progreso en materia de derechos de las mujeres en Afganistán desde su retorno al poder en 2021, dijeron hoy expertos de la ONU en derechos humanos. pic.twitter.com/lpEXv8PJ35 — Jorge Álvarez (@Antimamertussss) 8 de marzo de 2023

Reunión en las próximas horas

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá más tarde el miércoles con Otunbayeva y con mujeres representantes de grupos de la sociedad civil afgana.

Con base a los datos del comunicado, 11,6 millones de mujeres y niñas afganas necesitan ayuda humanitaria. Sin embargo, el Talibán está socavando aún más los esfuerzos de ayuda internacional prohibiendo que las mujeres trabajen para las ONG .

Roza Otunbayeva, Representante Especial del Secretario General de la ONU, informará al Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en #Afganistán , a partir de las 10:00 en Nueva York (19:30 hora local de Kabul).

Sigue en vivo https://t.co/UnYi73tpYs — Noticias UNAMA (@UNAMAnews) 8 de marzo de 2023

Con informacion de AP