Aumenta el número de fallecidos tras sismo en Marruecos

El sismo de 6.8 que ocurrió la noche de ayer en Marruecos, dejó caos y destrucción en diversas regiones del país.

El Ministerio del Interior marroquí informó la mañana de este sábado que alrededor de mil 38 personas fallecieron aplastadas por los escombros, mientras otras mil 204 resultaron con graves heridas y fueron llevadas a los centros médicos más cercanos para su pronta atención.

Del total de sobrevivientes, al menos 721 se encuentran en estado crítico.

Víctimas mortales de acuerdo a las provincias afectadas

Los equipos de rescate han hecho todo lo posible por encontrar a decenas de habitantes que aún se encuentran atrapados bajo los escombros de lo que alguna vez fueron sus hogares.

No se descarta que en las próximas horas del fin de semana, el número de afectados aumente.

Las carreteras terminaron saturadas de habitantes que trataban de encontrar una zona segura, pero el derrumbe de las construcciones impidió todo movimiento.

De acuerdo con Abderrahim Ait Daoud, funcionario en Talat N’Yaaqoub, las autoridades en apoyo a los equipos de rescate, están haciendo todo lo posible por despejar los caminos y brindar ayuda necesaria a aquellos que la necesiten.

Un reportero que se encontraba en una zona completamente destruida, no pudo contener las lágrimas a pesar de que estaba en plena transmisión en vivo para un noticiero.

