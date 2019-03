Niño francés regresa el sarampión a Costa Rica

Agencias

Costa Rica.- En 5 años Costa Rica no había presentado casos de sarampión, sin embargo, hace unos cuantos días está enfermedad regresó a causa de un turista.

Se cree que un niño francés no vacunado que estaba de vacaciones con sus padres llevó el sarampión a Costa Rica, país libre de la enfermedad desde 2014.

El niño de 5 años y sus padres, que no fueron identificados, llegaron a Costa Rica el 18 de febrero, según un comunicado del Ministerio de Salud del país.

También te puede interesar: ¿Dudas sobre las vacunas? Lee esto

La madre del niño, que tampoco fue vacunada, llevó al niño a ver a un médico privado cuando comenzó a mostrar signos de sarpullido, informó The Costa Rica Star.

El médico hizo un análisis de sangre y encontró que el niño dio positivo para el sarampión. Sus padres también confirmaron con la escuela del niño en Francia que otros estudiantes habían contraído la enfermedad, señaló BBC.

Es, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal. Y Costa Rica no había registrado ningún caso desde 2014. Hasta ahora.

Actualmente, algunas personas se rehusan a vacunarse

La renuencia o el rechazo a vacunarse a pesar de la disponibilidad de vacunas, amenaza con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación.

Las razones por las cuales las personas eligen no vacunarse son complejas; investigadores de vacunas para la OMS señalan que la principal razón es la falta de confianza a las vacunas. Los recientes brotes de sarampión en Estados Unidos y Europa han provocado indignación hacia los padres que deciden no inmunizar a sus hijos."El sarampión, por ejemplo, registró un aumento del 30% en los casos a nivel mundial", dijo la OMS en un informe de enero. "Las razones de este aumento son complejas, y no todos estos casos se deben a la negativa a la vacunación. Sin embargo, algunos países que estaban cerca de eliminar la enfermedad han visto un resurgimiento".

(Con información de BBC)