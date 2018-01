¡Un infierno! Las carreteras de Australia se derriten

Agencia

AUSTRALIA.- En los últimos días la capital de Australia, Sídney, ha experimentado el clima más caliente en 79 años, con temperaturas que alcanzan los 47,3 grados centígrados, lo que ha causado daños en las vías de comunicación, transporte y medio ambiente, con el gran número de incendios registrados.

De acuerdo con el portal Trece Noticias, se emitieron advertencias de incendios en el área metropolitana de la ciudad y, el domingo, las autoridades prohibieron, en toda la metrópoli, que se encendieran fogatas a cielo abierto, a fin de reducir el riesgo de incendios forestales, los cuales son comunes en Australia durante los veranos áridos.

En video captaron cómo tiene huellas de auto el asfalto derretido en la autopista cerca de Broadford, lo que provocó incluso embotellamiento, publicó el portal El Tiempo.

Los estados de Victoria, Australia del Sur y Tasmania decretaron prohibición total para salir por el calor que ya provocó varios incendios a las afueras de Melbourne, capital de Victoria. En Melbourne también el pavimento está suave y pegajoso por temperaturas de hasta 45º C.

Truly bizarre! Traffic is crawling on the Hume Freeway near Broadford because it is MELTING!? pic.twitter.com/vBrFXcRDEX

El domingo las temperaturas no llegaron al calor sofocante que experimentó la zona en 1939 cuando el mercurio subió a los 47,8 grados. Las temperaturas en Penrith, localidad ubicada en el occidente de Sídney, fueron confirmadas por el Buró de Meteorología.

El sábado varios incendios se reportaron. De hecho, algunas propiedades en los estados de Victoria y Australia Sur quedaron destruidas.

Los expertos han advertido que las temperaturas, incluyendo las del mar, han sido afectadas por el cambio climático, fenómeno que, aseguran, está llevando a condiciones climáticas más extremas.

#BREAKING: People in the immediate area of Carrum Downs fire are being urged to leave - could pose a threat to lives and houses @9NewsMelb @9NewsAUS pic.twitter.com/MlqObPbbCt