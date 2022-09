Australia, Nueva Zelanda y Canadá proclaman rey a Carlos III

Carlos III no sólo es rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, también lo es de Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Belice y otras pequeñas naciones, remanentes del antiguo Imperio Británico.

Mientras el ataúd de Isabel II realiza el solemne viaje por Escocia, su hijo fue proclamado el sábado oficialmente como nuevo monarca, el rey Carlos III, en una fastuosa ceremonia impregnada de antiguas tradiciones y simbolismo político.

“Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y onerosas responsabilidades de la soberanía, que ahora me han sido entregadas”, dijo Carlos al asumir las tareas de reinado.

Asimismo, Carlos III fue proclamado rey el domingo en localidades inglesas y en los otros países del Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Antes se habían hecho proclamaciones en otros lugares de la Mancomunidad, que agrupa a excolonias británicas como Australia y Nueva Zelanda.

Justo antes de que se leyera la proclamación el domingo en Edimburgo, apareció una manifestante con un cartel que condenaba el imperialismo e instaba a los líderes a “abolir la monarquía”, pero la policía se la llevó poco después. La multitud aplaudió.

Charles III is being proclaimed King at the Mercat Cross in Edinburgh. Regional proclamation ceremonies for King Charles III are taking place in parts of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Latest: https://t.co/8AFWhoW82a 📺 Sky 501,Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/rdCB1jwnGj

Un hombre gritó: “¡Déjenla ir! ¡Es libertad de expresión!” mientras que otros gritaban: “Tengan un poco de respeto”.

Es una señal de cómo algunos, incluidas las antiguas colonias del Imperio Británico, batallan con el legado de la monarquía. Anteriormente, se leyeron proclamaciones en otras partes de los países de la Mancomunidad de Naciones, incluidos Australia y Nueva Zelanda.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, que comenzó a sentar las bases para una república australiana después de las elecciones de mayo, dijo el domingo que ahora no era el momento de cambiar, sino de rendir homenaje a la difunta reina.

India, una antigua colonia británica, observó un día de duelo estatal, con banderas a media asta en los edificios gubernamentales en todo el país.

En medio del pesar, en la Casa Windsor había indicios de una posible reconciliación familiar. El príncipe Guillermo y su hermano Enrique, junto con sus esposas, Catalina, la princesa de Gales, y Meghan, duquesa de Sussex, alegraron a los dolientes cerca del Castillo de Windsor con una inesperada aparición conjunta el sábado.

This morning, HE The Governor of the Falkland Islands, Mrs Alison Blake CMG, read the proclamation of our new sovereign, His Majesty King Charles III at Government House in Stanley.



God Save the King!@RoyalFamily | @GHFalklands | @AlisonBlakeFCDO pic.twitter.com/iFB4ALAgu6