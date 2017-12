Cien años después reaparece submarino perdido en Australia

Agencia

AUSTRALIA.- A lo largo de 103 años y 13 intentos de búsqueda el submarino HMAS AE1, que participó en la Primera Guerra Mundial, científicos encontraron los restos de la nave en aguas cercanas a donde fue visto por última vez, informó el jueves a la prensa la ministra de Defensa de Australia, Marise Payne.

La desaparición del submarino ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la costa de Papa Nueva Guinea. De acuerdo a los historiadores desde el día de su desaparición los barcos no encontraron “ningún rastro” del AE1, ni siquiera “el brillo revelador de algún escape del petróleo en el agua”, informó El Debate.

También te puede interesar: Arqueólogos descubren dos tumbas antiguas en Egipto

El submarino, de 800 toneladas, fue descubierto a 300 metros de profundidad cerca de la isla Duke of York, en Papúa Nueva Guinea. El AE1 fue el primer submarino aliado perdido en la Primera Guerra Mundial, y el primero perdido por la Royal Australian Navy.

El submarino, en funcionamiento desde hacía solo siete meses, había sido enviado desde Sídney para capturar lo que entonces era la “Nueva Guinea alemana” en 1914. El 14 de septiembre, un día después de que Alemania entregó la colonia, la nave desapareció.

After 103 yrs and several search attempts our first submarine HMAS #AE1 has finally been found in PNG waters - BZ to all involved over the years and we need to reflect on those lost in this maritime tragedy pic.twitter.com/UAVYntJHnB