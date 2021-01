Automovilistas atrapados en tormenta de nieve en EU reciben vacuna anticovid

Alejandro Gael Montiel Hernández

Oregon.- Trabajadores sanitarios que quedaron varados en una carretera por una tormenta de nieve en Oregon ofrecieron a los automovilistas cercanos seis dosis de la vacuna contra el Covid-19 que les quedaron tras su jornada laboral, a fin de que no expiraran y tuvieran que desecharse.

Según contó The Washington Post, después de un día de inoculaciones, Michael Weber y su equipo se dirigieron el martes de regreso a la ciudad de Grants Pass para administrar sus últimas dosis cuando el tráfico se detuvo repentinamente.

Las autoridades habían cerrado la carretera cubierta de nieve debido a un accidente automovilístico y pasarían horas antes de que el tráfico pudiera reanudarse.

Pero Weber y su equipo de 20 miembros no tenían tanto tiempo para usar las seis dosis de Moderna que les quedaban antes de que expiraran.

"Decidí empezar a ir de puerta en puerta, de coche a coche, a ofrecer la vacuna", dijo Weber, quien es el director de salud pública del condado de Josephine.

Las seis dosis restantes de Moderna ya habían sido transferidas a jeringas el martes temprano, por lo que debían usarse rápidamente o desecharse.

Al igual que la versión de Pfizer, la sustancia de Moderna debe administrarse dentro de las seis horas posteriores a su extracción del almacenamiento bajo cero y la temperatura ambiente.

"Sabíamos que la vacuna no volvería a Grants Pass", manifestó Weber, de 40 años. "Con toda probabilidad, caducaría".

Después de consultar con su equipo, Weber y cuatro miembros del personal caminaron por la nieve y golpearon las ventanas de los autos en busca de seis personas.

