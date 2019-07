Autos chocan contra los asistentes a una exposición (video)

Agencia

INGLATERRA.- Una exposición de autos en Stevenage (Inglaterra, Reino Unido) terminó con 17 personas heridas cuando dos vehículos chocaron y salieron despedidos hacia donde se encontraba el público, provocando un caos en el lugar, el pasado jueves 18.

De acuerdo a RT, el accidente fue causado por un Nissan 350Z, manejado por Julian Castano, de 22 años, que circulaba a unos 110 kilómetros por hora cuando impactó a un Toyota GT86 que acababa de ingresar a la calzada, publicaron medios locales.

Según contó Rix Sidhu, el organizador de este evento benéfico, el Toyota salió del estacionamiento hacia el camino principal y "fue golpeado por el Nissan", que circulaba a una velocidad de "por los menos a 60 o 70 millas por hora [95 o 110 kilómetros por hora]".

"Los autos chocaron y se dirigieron hacia el público a toda velocidad. Había gente joven, pero no eran niños. Todos tenían 18 años o más", explicó.

Rápidamente llegó al lugar personal médico que asistió a las víctimas y tuvo que ayudar al conductor del Toyota a salir del vehículo.

Los habitantes de la zona criticaron el evento, que se realiza todos los meses y es publicitado en las redes sociales, denunciando que advirtieron a la Policía del peligro que representaba "cientos de veces" sin obtener ninguna respuesta satisfactoria. "Parte de la conducción que se lleva a cabo es absolutamente loca con la velocidad y, para ser honesto, lo que sucedió fue un accidente que se esperaba", afirmó un vecino.

Sin embargo, la inspectora Alicia Shaw expresó que la fuerza policial desconocía lo que iba a acontecer. "No estábamos al tanto de este encuentro y no éramos conscientes de que un gran número de personas vendría al área de Stevenage", expresó, destacando que la Policía "respondió tan pronto como fue posible y estuvo allí en minutos".

Stevenage car meet crash leaves 14 injured in Monkswood Way | Metro News. https://t.co/SKSsm1XQvH pic.twitter.com/AxxopLHK1O — UK Breaking News (@breakma_uk) 19 de julio de 2019

Por su parte, Sidhu explicó que lo que se planeó como un evento "estático" para que los fanáticos de los autos pudieran observarlos fue "arruinado por una minoría" que "no pudo controlarse".

"No aprobamos la carreras callejeras, organizamos reuniones estáticas. Nos estacionamos, caminamos y admiramos los autos", sostuvo el organizador, que promovió este tipo de encuentros durante diez años. E insistió: "No podemos controlar a todos y no promovemos esto. No somos locos al volante, somos entusiastas de los coches".

Un total de 400 personas participaron del evento, que podría ser el último convocado por Sidhu, ya que anunció que no volverá a organizarlo.