Avalancha en el Tíbet: Registran 28 personas sin vida

Este viernes, autoridades de Nyingchi, indicaron que socorristas encontraron un aproximado de 28 personas sin vida tras una fuerte avalancha registradas afuera de un túnel de una carretera en el Tíbet.

La ciudad de Nyingchi se encuentra a una altura de 3.048 metros (casi 10.000 pies) y a aproximadamente cinco horas en auto de la capital regional Lhasa por una autopista inaugurada en 2018, donde presuntamente, la emisora estatal china CCTV, reportó el hallazgo de más personas sin vida.

En imágenes del lugar a la salida del túnel que une a la ciudad de Nyingchi, en el suroeste del Tíbet, con un condado periférico, se veían unas seis excavadoras que trabajaban entre la profunda nieve. Aproximadamente un millar de socorristas se han sumado a las tareas de rescate, según los reportes.

Toneladas de nieve y hielo cayeron en uno de los extremos del túnel el martes en la noche, dejando atrapados a varios conductores en sus vehículos. Muchos se dirigían a sus casas para celebrar el Año Nuevo Lunar de China, que comienza el domingo.

🙏🙏An avalanche that hit the city of #Nyingchi in southwest China's #Tibet Autonomous Region has killed 28 people. The search and rescue operation came to an end at 5:30 p.m. Friday. pic.twitter.com/T8MXtxIyfI