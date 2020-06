LONDRES.- Un avión de caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló el lunes en el Mar del Norte con un piloto a bordo; las autoridades no han dado noticias sobre el estado del piloto.

El Eagle F-15C de la 48va ala de cazas despegó de la base Lakenheath de la RAF para una misión rutinaria de entrenamiento antes de estrellarse a las 9:40, hora local (4:40 de la madrugada EDT).

Rescatistas británicos participaban en la búsqueda en el lugar del siniestro.

Lakenheath es una base de la Fuerza Aérea Británica donde tiene su base la 48va Ala de Cazas, conocida como la Liberty Wing. La base está unos 130 kilómetros (80 millas) al nordeste de Londres.

Al respecto, el coronel Will Marshall, de la 48va ala de cazas de Lakenheath aseguró que se trabaa en la búsqueda de la aeronave y quien la piloteaba, al mismo tiempo que pidió respeto para la familia del piloto.

"Search and Rescue effort are currently under way, but the pilot and of the aircraft is still missing. We will provide updates as they become available, while prioritizing respect and consideration for the pilot's family." - Col. Will Marshallhttps://t.co/bJ8LHnY4ad pic.twitter.com/d5u1l6f2iu