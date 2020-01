Avión de Delta Air Lines derrama combustible sobre una escuela (video)

AP

CUDAHY, California.- Combustible que aparentemente fue arrojado por un avión que regresaba al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cayó el martes en el patio de recreo de una escuela primaria, informaron funcionarios.

Los bomberos atendían a “múltiples pacientes” en la escuela ubicada en el suburbio de Cudahy, California, tuiteó el director de información pública del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

También te puede interesar: Tuvo 42 “pretendientes”, pero nadie lo quiso; regresa el avión presidencial

El portal de rastreo de vuelos FlightAware muestra que el vuelo 89 de Delta Air Lines con destino a Shanghai, China, partió del LAX, voló sobre el sur de California y regresó al aeropuerto el martes.

Imágenes de noticieros en el lugar muestran numerosos vehículos de emergencias en la escuela, la cual se ubica a unos 24 kilómetros (13 millas) al este de Los Ángeles.

BREAKING: Delta Flight 89 dumps fuel on approach to Los Angeles International Airport; fire crews are assessing dozens of children at a Cudahy elementary school pic.twitter.com/qcRts2TBSl

El departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que al menos 17 estudiantes y nueve adultos recibieron atención en el plantel educativo tras el incidente.

UPDATE*** Patient count updated to 17 children, 9 adults. All minor injuries w/ no transports to local hospital from school. There are no evacuation orders for the immediate area. Substance was confirmed JET FUEL.



Refer to school regarding plans for child pick-up. #LACoFD