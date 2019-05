Avión derrapa y se rompe en tres partes; hay varios heridos (fotos)

Agencia

BIRMANIA.- Un avión de bangladesí Biman derrapó en la pista del aeropuerto internacional de la ciudad de Rangún en Birmania, según medios locales y reportes de testigos en redes sociales.

De acuerdo a RT, la aeronave modelo Bombardier Dash 8 Q400 que llegaba a la ciudad birmana proveniente de Daca, capital de Bangladés, perdió sus alas en el accidente y se despedazó en tres partes.

También te puede interesar: Se incendia avión que estaba por despegar (video)

Se desconoce si el accidente ha provocado víctimas mortales. Medios bangladesíes informan que al menos 30 de las presuntamente 33 personas a bordo resultaron heridas, y añaden que 15 de ellas fueron hospitalizadas.

Shakil Meraj, gerente general de relaciones públicas de la compañía aérea Biman, señaló al mal tiempo como causante de que el vuelo BG-060 se deslizara fuera de la pista mientras aterrizaba a las 18:22 (hora local).

Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/agPMfowciL