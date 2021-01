Indonesia: Avión desaparece a 24 minutos de despegar; confirman accidente

Yakarta.- Un avión de pasajeros de Sriwijaya Air con 62 personas a bordo perdió contacto con los controladores del tráfico aéreo después de despegar desde la capital de Indonesia, Yakarta, para un vuelo nacional. Autoridades han confirmado que la aeronave se estrelló.

El Boeing 737-500 partió de Yakarta alrededor de las 13:56 horas y perdió contacto con la torre de control a las 14:20, explicó el vocero del Ministerio de Transporte indonesio.

En un comunicado, la aerolínea explicó que el avión realizaba un vuelo con una duración estimada de 90 minutos entre Yakarta y Pontianak, la capital de la provincia Kalimantan Occidental, en la isla de Borneo. A bordo del avión viajaban 56 pasajeros y una tripulación de 6 miembros.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN