Avión militar de EU se estrella con 5 pasajeros en Georgia

Estados Unidos.- Un avión militar Hércules C-130 de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos, se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Savannah, Georgia. Una enorme nube de humo cubre la carretera de la zona.

El C-130 es capaz de transportar más de 90 pasajeros y fue visto caer en picado desde el cielo cerca de la ciudad de Savannah. Los servicios de emergencia permanecen en la zona, informa Televisa News.

BREAKING: Officials confirm C-130 Hercules military plane went down near Savannah https://t.co/APe6L2n0Vp pic.twitter.com/P2N1p4bKqY