Avión reportó chocar con objeto, pero atropelló a sujeto

RUSIA.- Un avión ha atropellado y matado a un hombre en el aeropuerto de Sheremétievo (Moscú, Rusia) este 20 de noviembre, según ha confirmado el departamento de Relaciones Públicas de esa instalación.

Esa aeronave, que se dirigía a Atenas (Grecia), ha acabado con la vida de esta persona mientras rodaba por la pista antes de despegar a las 20:10, hora local, ha detallado la vocera.

De acuerdo con Debate, la tripulación avisó que habían impactado “contra un objeto desconocido” mientras abandonaban la capital rusa, pero continuó el vuelo porque los sistemas no indicaron que el aparato sufriera ningún daño, ha explicado el citado departamento.

Varios oficiales de seguridad se dirigieron a la pista desde donde despegó este avión y, tras inspeccionar el lugar, encontraron "un cuerpo humano, ropa y otros efectos personales que pertenecían a un hombre".

