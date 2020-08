Recaba Irán más evidencias de avión ucraniano derribado

Teherán.- Irán ha recuperado algo de información, incluyendo una porción de las conversaciones en la cabina de pilotos, del avión comercial ucraniano derribado accidentalmente en enero por la Guardia Nacional, lo que provocó la muerte de las 176 personas que iban a bordo, indicó un funcionario iraní el domingo.

Eso de acuerdo con un informe publicado en el sitio web de la Organización de Aviación Civil de Irán, que dijo que las afirmaciones del funcionario forman parte del informe final que Teherán planea emitir sobre el derribo del Vuelo 752 de Ukraine International Airlines.

La aeronave se estrelló el 8 de enero cerca de Teherán. En un principio las autoridades iraníes rechazaron tener nada que ver, pero posteriormente se retractaron después de que naciones occidentales presentaron amplia evidencia de que Irán había derribado el avión.

Iran's Revolutionary Guards shot down the Ukraine International Airlines flight with a ground-to-air missile on Jan. 8 #IRGCTerrorWithoutBorders

Iranian Oppositions, #MEK say this is only the tip of an iceberg and there is lots more of hidden secrets about rgm's systematic crimes pic.twitter.com/kstAzlH492