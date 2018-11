Captan 'Tsunami de nieve' en ... (video)

Agencia

Krasnoyarsk, Rusia.- Un video que muestra cómo una tormenta de nieve envuelve la ciudad de Krasnoyarsk (Siberia, Rusia) advierte sobre la aproximación inevitable del invierno boreal.

Ese documento gráfico está grabado a cámara rápida, pero no logra registrar que las temperaturas bajaron de 3 ºC a -6 ºC en pocas horas, informa The Siberian Times.

Snow tsunami covers the city of Krasnoyarsk, Siberia's third largest. Video shared by Afontovo TV station pic.twitter.com/edcoUBtb3I