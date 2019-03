Ballena se traga a buzo y lo 'escupe' ¡vivo!

Agencia

Un buzo sudafricano intentaba fotografiar un tiburón en Port Elizabeth, Sudáfrica, cuando fue tragado inesperadamente por una ballena que lo escupió momentos después en una playa cercana.

Rainer Schimpf, un buzo de 51 años que se dedica a organizar tours turísticos en la Ciudad del Cabo, fue quien vivió esta insólita experiencia. El sobreviviente relató que se encontraba en junto a su equipo documentando la migración de sardinas en la playa de Port Elizabeth e intentaba fotografiar un tiburón que se encontraba en el lugar cuando de repente sintió una gran presión y todo se volvió negro para él. Una ballena de Bryde lo había engullido, publicó El Debate.

"Supe al instante que una ballena me había atrapado. Sentí una presión en mi cadera, pero no tienes tiempo para tener miedo, tienes que utilizar tu instinto".

El insólito suceso fue fotografiado por un miembro de su equipo, quienes sólo pudieron observar incrédulos cómo la ballena se alejaba tras engullir a su compañero.

"Contuve el aliento pensando en que iba a sumergirse y liberarme en las profundidades del océano".

