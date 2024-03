Banco de Japón eleva sus tasas de Interés por primera vez en 17 años

El banco central de Japón aumentó el martes su tasa de interés de referencia por primera vez en 17 años, poniéndole fin a una añeja política de tasas negativas con las que se pretendía impulsar la economía.

La tasa a corto plazo fue elevada desde menos 0,1% a un rango de 0 a 0,1% durante una reunión de políticas que confirmó las expectativas de un distanciamiento de las medidas monetarias ultrapermisivas.

Fue el primer incremento de tasas de interés en el país desde febrero de 2007.

El banco había establecido una meta inflacionaria de 2% como un indicador de que Japón había escapado por fin a las tendencias deflacionarias. Pero se había mantenido cauteloso con respecto a “normalizar” la política monetaria (poner fin a las tasas de endeudamiento negativas) incluso después de que los datos mostraban que la inflación se ubicaba aproximadamente en ese nivel deseado en meses recientes.

BREAKING: Bank of Japan raises interest rates for the first time in 17 years.



🇯🇵 Bank of Japan’s interest rate:



2006: 0.0%

2007: 0.5% 📈

2008: 0.5%

2009: 0.1%

2010: 0.1%

2011: 0.0%

2012: 0.0%

2013: 0.0%

2014: 0.0%

2015: 0.0%

2016: -0.1%

2017: -0.1%

2018: -0.1%

2019: -0.1%

2020:…