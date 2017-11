Visitantes se indignan con exhibición de león moribundo

Agencia

Bangladesh.-Un descorazonador video grabado en un zoológico de Bangladesh muestra a un león increíblemente demacrado luchando por su vida dentro de un sucio recinto, informó RT.

En la grabación, que se ha vuelto viral en las redes, se aprecia cómo el animal, de nombre Juboraj, permanece tumbado en el suelo con las costillas marcadas bajo la piel. Las autoridades del zoológico Comilla explican su condición aduciendo complicaciones relacionadas con su avanzada edad.

El león, que tiene 18 años y se le marca la pelvis, se muestra casi incapaz de levantarse. En el video aparece desplazándose lentamente por su recinto, antes de volver a tumbarse.

