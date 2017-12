Obama y Hillary Clinton son las personas más admiradas en EU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Quizás esta noticia no le guste a Donald Trump: el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, siguen siendo el hombre y la mujer más admirados en el territorio estadounidense.

Lo demuestra una tendencia de 10 años para Obama y 16 años consecutivos para Clinton, conforme a la encuesta de Gallup, informa el portal Excélsior.

El sondeo halló que, en diciembre, el 17% de los encuestados llamaron a Obama el hombre que más admiraban, un leve descenso frente al 22% de los encuestados que dijeron lo mismo el año pasado. El presidente Trump ocupó el segundo lugar con el 14% de los encuestados.

También te puede interesar: Trump arremete contra subdirector de investigaciones

Gallup señaló que alrededor de una cuarta parte de los encuestados no podía nombrar a un hombre o una mujer que admiraban, más o menos similar a la participación del año pasado que no ofreció ninguna opinión en respuesta a la pregunta.

Los dos mandatarios fueron los únicos que obtuvieron el apoyo de dos dígitos, ya que el Papa Francisco ocupó el tercer lugar con el 3% de los encuestados, y el resto de los hombres nombrados incluyó a políticos, figuras religiosas y multimillonarios.

En la clasificación de mujeres, la ganadora fue por decimosexta vez consecutiva Hillary Clinton, quien ha logrado ese reconocimiento en 22 ocasiones, con el apoyo del 9% de los entrevistados.

La que fuera rival de Trump en las elecciones presidenciales de 2016 por el Partido Demócrata, logró la puntuación más baja desde 2002, y apenas tuvo una ventaja de dos puntos respecto a la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama.

En el ránking también entraron destacados personajes de la esfera internacional como la canciller alemana, Angela Merkel, o la actual primera dama, Melania Trump.

El sondeo, que se elabora anualmente desde 1946, salvo en 1976, es resultado de mil 49 entrevistas telefónicas realizadas entre los días 4 y 11 de diciembre a estadounidenses mayores de edad, y tiene un margen de error de cuatro puntos porcentuales.