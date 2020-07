(VIDEO) Biden y Obama se lanzan contra el presidente Trump

Washington.- El precandidato demócrata a la presidencia Joe Biden y el expresidente Barack Obama criticaron al presidente Donald Trump y defendieron su propio periodo en la Casa Blanca en un nuevo video que muestra su primera reunión en persona desde que comenzó el brote de coronavirus en Estados Unidos.

El video con duración de 15 minutos, publicado el jueves en internet, es el intento más reciente para involucrar al expresidente en la campaña de 2020 mientras su exvicepresidente trata de reconstruir la coalición ganadora de Obama. El expresidente ha prometido desempeñar un papel activo en la campaña electoral en los próximos meses.

Los excompañeros de la Casa Blanca utilizaron una conversación parecida a una entrevista para amplificar los argumentos de Biden contra Trump, y Obama destacó la experiencia y cualidades de Biden. Señalaron la ley de salud de su gobierno promulgada en 2010 y responsabilizaron a Trump por sembrar divisiones entre los estadounidenses. También fueron críticos de las labores del presidente republicano para combatir al coronavirus, que ha causado más de 140.000 muertes en el país.

