Barco con 19.000 cabezas de ganado causa terrible hedor en Ciudad del Cabo

Las autoridades de Ciudad del Cabo emprendieron una investigación el lunes tras la propagación de un desagradable olor por la ciudad sudafricana.

Equipos municipales inspeccionaron las instalaciones de aguas residuales en busca de posibles fugas y desplegaron un equipo especializado en salud ambiental hasta dar con la fuente del hedor: un barco atracado en el puerto que transportaba 19.000 cabezas de ganado desde Brasil hasta Irak.

Zahid Badroodien, representante de la oficina del alcalde encargado de los servicios de agua y saneamiento, informó en la plataforma de X que los investigadores confirmaron que el "olor a cloaca que invadió partes de la ciudad" provenía del barco ganadero.

⚠️ UPDATE | REPORTS REGARDING FOUL SMELL ACROSS THE CBD | 10:00 | Environmental Health have confirmed that the source of the smell across the city is a ship in the harbour. The ship arrived last night and is carrying cattle. It is due to leave the port tonight at 9pm. pic.twitter.com/DoXEHNqBQS