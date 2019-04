Bebé sin piel cumple tres meses sin un beso de su madre

Agencia

SAN ANTONIO, Texas.- Ja’bari Gray nació el primer día de 2019, en San Antonio, Texas. Llegó al mundo este 1 de enero poco antes del mediodía, pesando unas tres libras de peso y sin piel. Desde ese momento está internado y sus padres, Priscilla Maldonado Gray y Marvin Gray esperan que los especialistas puedan ayudar al pequeño con esta extraña condición.

Ja’bari nació sin piel, salvo en su cabeza y sus piernas. Además, el bebé no podía abrir sus ojos porque los tenía pegados. Le diagnosticaron un raro mal genético que hace que su piel sea quebradiza. El niño es tan frágil que su mamá apenas lo ha podido tocar o tener en brazos en un par de ocasiones

Sus padres señalan, en la historia que cuentan en la cuenta de GoFundMe, abierta para recaudar fondos para afrontar los gastos médicos, que a las 37 semanas de embarazo los médicos notaron que el bebé no crecía ni aumentaba de peso como se esperaba. Eso sumado a otros problemas, llevaron a que se practicara una cesárea.

La madre dijo al canal News 4 San Antonio que al momento de la cesárea, todos en el quirófano quedaron "en silencio".

"Luego me llevaron a una habitación y me explicaron lo que estaba pasando", detalló a la cadena Maldonado Gray. Dijo que se sentía "perdida" y que no sabía lo que le depararía el futuro a ella y a su bebé.

En el Methodist Hospital de San Antonio en donde nació el niño, medios locales indicaron que diagnosticaron en principio al bebé con aplasia cutis, una afección por la que un bebé nace con áreas localizadas sin piel que según describe la Biblioteca Nacional de Medicina de EEUU, se "asemejan a úlceras o heridas abiertas, aunque a veces se curan al nacer".

Pero días atrás, el pequeño fue trasladado al Texas Children's Hospital, en Houston, en donde la familia fue informada de que Ja’bari podría estar sufriendo de epidermólisis ampollosa, una afección autoinmune bien diferente.

La epidermólisis ampollosa es un mal genético que hace que la piel sea muy frágil y se ampolle fácilmente, señala la Biblioteca de Medicina. Las ampollas y las áreas de pérdida de la piel (erosiones) se producen en respuesta a lesiones menores o fricciones, como frotarse o rascarse.

Ja’bari tiene ahora tres meses y está luchando por ganar peso. Está bajo cuidados en Houston, necesita ser alimentado a través de un tubo en su nariz. Además recibe analgésicos para calmar el dolor y sus vendajes debes ser higienizados con frecuencia.