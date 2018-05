Agencia

Bélgica.- Dos agentes de Policía y un transeúnte han muerto por disparos de un hombre en Lieja, Bélgica, que también ha perdido la vida. El atacante murió de un disparo después de tomar a una mujer como rehén en una escuela secundaria local, informan medios locales. Otras dos personas resultaron heridas en el suceso, según la emisora belga RTBF.

De acuerdo con una fuente policial citada por LaLibre.be, el autor del tiroteo gritó "Allahu akbar". Las autoridades consideran que podría tratarse de un acto terrorista, y los fiscales antiterroristas belgas se han encargado del caso, según un funcionario citado por la AFP.

"Hay elementos que apuntan a que se trata de un acto terrorista", afirmó a AFP Eric Van Der Sypt, portavoz de la Fiscalía federal belga.

El centro de crisis antiterrorista del país está monitoreando la situación, ha afirmado el ministro del Interior belga, Jan Jambon.

La Policía ha acordonado la zona alrededor del bulevar Avroy, en el centro de la ciudad.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5