Benedicto XVI está delicado, pero consciente: El Vaticano

Este jueves, El Vaticano informó que el papa emérito Benedicto XVI se encuentra aún delicado de salud, pero consciente, lúcido y estable.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, informó en un comunicado que el papa Francisco pide oraciones continuas “para acompañarlo en estas horas difíciles”.

"The Pope Emeritus was able to rest well last night. He is absolutely lucid and alert. Today, although his condition remains serious, the situation remains stable at the moment. " – Matteo Bruni, Director @HolySeePress pic.twitter.com/66NI92TSx2