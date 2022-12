Benedicto XVI está muy enfermo, recemos por él: Papa Francisco

El Papa Francisco informó que Benedicto XVI está muy enfermo y que los médicos vigilan constantemente el estado de salud del papa emérito de 95 años.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, dijo que el papa Francisco pidió a los fieles rezar por su antecesor, fue a visitarlo en el monasterio en Roma donde el pontífice emérito vive desde que se retiró en febrero de 2013.

“La situación en estos momentos permanece bajo control, vigilada constantemente por los médicos”, de acuerdo con el comunicado.

Al término de su habitual audiencia de los miércoles con el público en un auditorio del Vaticano, el pontifíce hizo una pausa en sus comentarios previamente preparados para decir que Benedicto XVI estaba “muy enfermo” y pidió a los fieles rezar por él. No entró en más detalles sobre su salud.

Let us #PrayTogether for Pope Emeritus Benedict who is supporting the Church in silence. Let us ask the Lord to console him and to sustain him in this witness of love for the Church, until the end.