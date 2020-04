Bernie Sanders abandona su candidatura; deja el camino a Joe Biden

WASHINGTON.- El senador Bernie Sanders, quien vio cómo su otrora fuerte ventaja en las primarias demócratas se evaporaba a medida que el establishment del partido se alineaba rápidamente detrás de su rival Joe Biden, abandonó el miércoles la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos.

El legislador dijo reconocer que el exvicepresidente está demasiado adelantado para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo.

El anuncio del senador de Vermont convierte a Biden en el virtual candidato demócrata que competirá con el presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.

Sanders planea hablar con sus partidarios más tarde el miércoles.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16