Bernie Sanders quiere impedir que Trump desate la Tercera Guerra Mundial

WASHINGTON, Estados Unidos.- Junto con el representante de California Ro Khanna, el senador y pre candidato presidencial demócrata Bernie Sanders anunció hoy una legislación que prohibiría cualquier financiamiento para la fuerza militar ofensiva en o contra Irán sin la aprobación previa del Congreso.

"Estoy presentando un proyecto de ley con la representante Khanna para evitar que Donald Trump nos lleve ilegalmente a la guerra contra Irán", escribió Sanders en Twitter.

"Una guerra con Irán podría costar innumerables vidas y billones de dólares más y provocar aún más muertes, más conflictos, más desplazamientos en esa región del mundo que ya es altamente volátil".

“La guerra debe ser el último recurso en nuestras relaciones internacionales. Es por eso que nuestros Padres Fundadores le dieron la responsabilidad sobre la guerra al Congreso. La inacción del Congreso ante la amenaza de un conflicto catastrófico e inconstitucional en Medio Oriente no es aceptable”, acotó el precandidato presidencial.

I am introducing a bill with Rep. Khanna to stop Donald Trump from illegally taking us to war against Iran.



It's working-class kids who will have to fight and die in a disastrous new Middle East conflict—not the children of billionaires. https://t.co/H6ZHjijCnj