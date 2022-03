Joe Biden advierte a China contra ayuda militar a Rusia

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, envío una clara advertencia a China: cualquier ayuda a Rusia se responderá con represalias.

El presidente Joe Biden hablará el viernes con el presidente chino Xi Jinping sobre la competencia económica entre los dos países y la invasión rusa de Ucrania.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca Jen Psaki anunció la llamada en un comunicado el jueves, afirmando que es “parte de nuestras gestiones continuas por mantener abiertas las líneas de comunicación” entre Washington y Beijing.

La llamada se dará luego de un tenso encuentro de siete horas el lunes en Roma entre el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el asesor chino de política exterior Yang Jiechi.

Estados Unidos ha advertido que China está propagando desinformación rusa a fin de armar un pretexto para que Rusia ataque a Ucrania con armas químicas o biológicas.

También han surgido versiones — negadas por el Kremlin — de que Rusia le ha pedido a China ayuda económica luego de las duras sanciones impuestas por Occidente.

En el encuentro en Roma, Sullivan le pidió a Beijing más claridad en cuanto a su relación con Rusia, y advirtió que todo intento por ayudar a China a evadir sanciones le costará.

En tanto, el secretario de Estado, Antony Blinken, reveló que en la llamada de este viernes, Joe Biden advertirá a su homólogo chino, Xi Jinping, con tomar represalias si China “apoya la agresión rusa” enviando ayuda militar.

