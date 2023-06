Joe Biden aumenta el techo de deuda y evita impago sin precedentes

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el sábado la ley que eleva el techo de deuda del gobierno, evitando así un impago que podría haber tenido consecuencias devastadoras.

Con solo dos días de margen antes de que el país se quedara sin liquidez para pagar sus facturas, la firma de la ley fue un paso crucial para garantizar la estabilidad económica.

La Casa Blanca anunció la rúbrica en un comunicado enviado por correo electrónico, en el que Biden expresó su agradecimiento a los líderes del Congreso por su colaboración en este asunto.

El Departamento del Tesoro había advertido que el país se quedaría sin fondos el lunes, lo que habría provocado una crisis económica no solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo.

El enfrentamiento entre republicanos y demócratas sobre el aumento del límite de endeudamiento se prolongó durante varias semanas, ya que los republicanos se negaron a aceptar un aumento sin recortes de gasto.

I just signed into law a bipartisan budget agreement that prevents a first-ever default while reducing the deficit, safeguarding Social Security, Medicare, and Medicaid, and fulfilling our scared obligation to our veterans.



Now, we continue the work of building the strongest… pic.twitter.com/42HIFBy8Y9