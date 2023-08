Biden brindará ayuda necesaria para la reconstrucción de Maui

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha estado este lunes en la isla hawaiana de Maui, devastada por los incendios, donde ha evaluado la respuesta de las agencias gubernamentales al que ha sido el incendio forestal más mortífero del país en el último siglo, y ha prometido ayuda a los supervivientes.

The people of Maui have shown incredible courage.



The country grieves with you, stands with you, and we'll do everything possible to help you recover, rebuild, and respect culture and traditions when the rebuilding takes place.