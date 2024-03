Biden considera vital proyecto de ley de seguridad fronteriza

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, recalcó la importancia de aprobar un proyecto de ley de seguridad fronteriza en su discurso anual del Estado de la Unión, desde el Capitolio en Washington.

El mandatario destacó la necesidad de proponer una serie de medidas para fortalecer la seguridad en la frontera Estados Unidos-México.

"Me dicen que mi predecesor (Donald Trump) llamó a los republicanos en el Congreso y les exigió que bloquearan el proyecto de ley. Él cree que sería una victoria política para mí y una derrota política para él. ¡No se trata ni de él ni de mí! ¡Sería una victoria para Estados Unidos!".

Además, el presidente dijo a republicanos que le debían al pueblo estadounidense pasar el proyecto de ley e incluso invitó a Donald Trump a pedirle al Congreso la aprobación.

Biden buscó poner distancia del discurso que tanto Trump como el partido republicano han sostenido con respecto a la crisis migratoria, y aseguró que no separaría a familias ni replicaría discursos negativos alrededor de las personas que buscan entrar al país.

"No demonizaré a los migrantes diciendo que 'envenenan la sangre de nuestro país', como él (Trump) dijo con sus propias palabras. No separaré a las familias. No prohibiré la entrada a personas a Estados Unidos debido a su fe" , declaró.