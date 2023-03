Biden está listo para proteger a su pueblo; no busca conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este viernes, tras anunciar una serie de bombardeos contra instalaciones utilizadas por "grupos afiliados" a la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) en el noreste de Siria, que no busca un conflicto con Teherán.

Dichas palabras se producen después de que Biden ordenara una serie de bombardeos contra instalaciones utilizadas por "grupos afiliados" al IRGC en respuesta a varios ataques de las milicias proiraníes contra las tropas estadounidenses en Siria.

"Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero está preparado para actuar con fuerza para proteger a su pueblo", ha señalado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

