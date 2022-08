¿China verá un rival? Biden firma ley para fabricar chips en Estados Unidos

El presidente Joe Biden firmó el martes la Ley CHIPS y Ciencia, convirtiendo en ley el paquete de 280 mil millones de dólares que incluye 52 mil millones de dólares en fondos para impulsar la fabricación nacional de semiconductores en Estados Unidos.

"Hoy es un día para los constructores. Hoy, Estados Unidos está cumpliendo", dijo Biden durante la ceremonia de firma de la Casa Blanca el martes. "El CHIPS and Science Act es una inversión única en una generación en Estados Unidos".

Today, I sign into law the CHIPS and Science Act. It's a once-in-a-generation law that invests in America by supercharging our efforts to make semiconductors here at home.



Today represents a more secure economy, jobs, and a stronger future for our nation.



America is delivering.