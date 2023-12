Biden indignado: Texas impide a mujer abortar pese a condición delicada

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado la denegación de un aborto de emergencia a una mujer embarazada en Texas, que se ha visto obligada a viajar a otro estado pese a que había pedido una exención médica debido a que su feto presenta una anomalía fatal.

No woman should be forced to go to court or flee her home state just to receive the health care she needs. But that is exactly what happened in Texas thanks to Republican elected officials, and it is simply outrageous.



This should never happen in America. Period.