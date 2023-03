Biden muestra preocupación ante programas de espionaje; las prohíbe

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado este lunes una orden ejecutiva por la que prohíbe a todos los organismos oficiales el uso de programas comerciales de espionaje como Pegasus de la empresa israelí NSO.

Washington reconoció que en los últimos años se ha producido una "proliferación" de este spyware "sin apenas control y con un alto riesgo de abusos".

"Los departamentos ejecutivos y agencias (públicas) no harán uso operativo de programas de espionaje comerciales", según la nota oficial publicada por la Casa Blanca.

