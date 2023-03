Biden sin tratamiento adicional tras extirparle un tipo de cáncer de piel

El médico de la Casa Blanca, doctor Kevin O’Connor; indicó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se encuentra sin tratamiento especial luego de que le extirparon una lesión en el pecho, el cuál era un carcinoma de célula basal.

En dicho examen, O’Connor señaló que Biden de 80 años, está “sano, vigoroso” y “en forma” para asumir sus responsabilidades en la Casa Blanca, en un momento en que se prevé que próximamente anuncie una candidatura a la reelección en 2024.

Asimismo, explicó que “todos los tejidos cancerosos fueron retirados exitosamente”.

BREAKING: White House confirms President Joe Biden's skin lesion removal from chest last month has tested positive for a Skin Cancer called basal cell carcinoma. pic.twitter.com/K1MJFwTqNk