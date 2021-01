Joe Biden, su discurso íntegro y las imágenes más impactantes de su investidura

Washington.- Estados Unidos tiene nuevo presidente, Joe Biden asumió hoy el gobierno del país más poderoso del planeta en medio de una crisis mundial por la pandemia del Covid-19, pero con la esperanza de devolver al pueblo estadounidense la unidad.

“Presidente de la Corte Roberts, vicepresidenta Harris, presidenta Pelosi, líder Schumer, líder McConnell, vicepresidente Pence, mis distinguidos invitados, mis compatriotas estadounidenses: este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia.

Un día de historia y esperanza, de renovación y resolución a través de un crisol para el tiempo. Estados Unidos ha tenido que enfrentar una nueva prueba y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío.

La voluntad del pueblo ha sido escuchada, nos enteramos que la democracia es preciada, preciosa y frágil. En este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido se ha mantenido y prevalece.

Por tanto, ahora en esta explanada, en este Capitolio, donde vimos la violencia hace unos días, profanar la sede de la democracia; estamos una nación bajo Dios para llevar a cabo la transferencia de poder pacífica como lo hemos hecho más de dos siglos.

Así como el presidente Carter, hablé con él anoche, no puedo estar con nosotros, pero lo saludamos por su vida que ha dedicado al servicio de país.

Hay tantas cosas por reparar, restaurar, sanar

Acabo de tomar el sagrado juramento y cada uno de estos patriotas también hicieron este juramento el primero que hizo George Washington. La historia de Estados Unidos no depende de uno de nosotros sino que depende de todos nosotros, el pueblo que busca una unión más perfecta. Ésta es una gran nación, somos gente buena y a través de los siglos hemos hecho todo en la paz y el amor, pero todavía tenemos mucho a donde llegar.

Seguiremos adelante con urgencia y con velocidad, ya que tenemos tantas cosas que hacer. Este invierno de peligro hay tanta cosas para reparar, restaurar para sanar, para reconstruir y mucho para ganar también.

Tenemos tanto tiempo que nos hace perseguir el sueño de justicia para todos y no podemos posponer este sueño.

