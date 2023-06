Biden tropieza y cae en ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea

El presidente Joe Biden declaró que se dio un “costalazo” este jueves después de tropezarse y caer, aunque salió ileso, mientras se encontraba en un estrado durante la ceremonia de graduación de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El mandatario se encontraba felicitando a los graduados en Colorado Springs, Colorado, en la parte exterior del escenario, y se giró para retornar a su asiento cuando cayó. Se levantó con ayuda de dos agentes del Servicio Secreto y un oficial de la Fuerza Aérea.

Los presentes, incluidos algunos integrantes de la delegación oficial, observaron con preocupación antes de que Biden, que con 80 años es el presidente de mayor edad en la historia de EUA, regresara a su asiento para presenciar el final de la ceremonia.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo