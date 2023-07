Biden viaja a Europa para hacer frente a Rusia

El presidente Joe Biden se dirigirá a Europa a finales de la semana para un viaje a tres países destinado a reforzar la coalición internacional contra la agresión rusa, mientras continúa la guerra en Ucrania.

El principal objetivo de la visita de cinco días de Biden será la cumbre anual de la OTAN, que este año se celebra en Vilna, Lituania.

También tiene previstas paradas en Helsinki, Finlandia, para conmemorar la entrada del país nórdico en la alianza militar de 31 naciones en abril, y Gran Bretaña, anunció la Casa Blanca el domingo.

Biden iniciará su viaje el próximo domingo en Londres, y al día siguiente se reunirá con el rey Carlos III en el Castillo de Windsor, según el Palacio de Buckingham.

En junio, Biden recibió en la Casa Blanca al primer ministro británico, Rishi Sunak, y ambos líderes se comprometieron a seguir cooperando en la defensa de Ucrania.

La oficina de Sunak declaró que estaba deseando recibir a Biden y que su reunión se basaría en visitas anteriores.

La reunión de la OTAN se produce en el último punto crítico de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirma que se están llevando a cabo acciones contraofensivas y defensivas contra las fuerzas rusas, mientras las tropas ucranianas comienzan a recuperar territorio en el sureste del país, según sus jefes militares.

Substantive discussion with #EUCO leaders, with thanks to @eucopresident. At this grave moment for European security, #NATO–#EU cooperation is more important than ever. We continue to strengthen our partnership, including to support #Ukraine and to protect critical infrastructure pic.twitter.com/NQTtwTefXg