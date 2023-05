Biden y McCarthy anuncian reunión para hablar sobre límite de deuda de EU

El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, han anunciado su próxima reunión que se llevará a cabo el lunes, dónde hablarán del tema del límite de deuda antes de que se agoten los recursos del gobierno federal, posiblemente el mes entrante.

Las negociaciones para mantener financiado al gobierno han dado altibajos por varios días, y McCarthy indicó que los diálogos se reanudarán el domingo en la tarde.

Ambos bandos han dicho que se han logrado avances pero que permanecen muy alejados. El Departamento del Tesoro ha advertido que urge un acuerdo para antes de que se agote el financiamiento a inicios del mes entrante.

