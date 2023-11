Biden y su esposa repartieron dulces y libros en celebración de Halloween

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y su esposa recibieron a un grupo de niños en la Casa Blanca este martes por la celebración de Halloween, festejo donde los menores suelen disfrazarse y pedir dulces

El evento contó con entregas gratis de libros y lecturas por parte de la primera dama Jill Biden, la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, el secretario de Educación, Miguel Cardona y varios autores.

La esposa del mandatario se disfrazó con orejas felinas, cola y nariz negra, afirmando que estaba disfrazada de su gato, “Willow”.

"Vayan a divertirse y a comer muchas golosinas", les indicó Jill Biden a los pequeños tras leerle el libro infantil "Ten Spooky Pumpkins".

Jean-Pierre se disfrazó de ángel, con alas, añadiendo que prefirió ese disfraz que uno de diablo.

Al terminar de leer, el presidente y la primera dama pasaron unos 90 minutos dándoles la bienvenida a chicos de escuelas públicas o hijos de familias militares.

A medida que los ninfantes disfrazados pasaban por la entrada de la Casa Blanca, Joe Biden les colocaba cajitas de M&M's o Hershey's Kisses con el sello presidencial en las cestas.

Mientras que La primera dama les regalaba libros. Jill Biden, quien ha sido maestra toda su vida, fue la que tuvo la idea de usar el evento para promover la lectura.

Hubo decoraciones de personajes literarios y cuentos de terror o fantasmas.

Una banda militar tocó versiones instrumentales de "Thriller", "Monster Mash" y otros temas.

Se tiene anticipada la asistencia de unos 8 mil invitados, indicó la Casa Blanca.

Agencias gubernamentales y departamentes participaron, con kioscos en el jardín sur de la mansión presidencial llenos de caramelos y golosinas donadas por la Asociación Nacional de Fabricantes de Caramelos y las empresas que la integran y la Scholastic donó los impresos.

US president Joe Biden might have thought he is spooky enough and came to hand out candy at a Halloween eve trick-or-treating event wearing ‘a Joe Biden costume’ pic.twitter.com/8jDVrkakek