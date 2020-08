Dan 15 días de prisión a líder de huelga de fábrica en Bielorrusia

Kiev.- Las autoridades bielorrusas sentenciaron el lunes a 15 días de prisión al organizador de una huelga de una fábrica y detuvieron a un prominente activista de la oposición como parte de un metódico esfuerzo por reprimir las protestas que por semanas se han desarrollado contra el líder autoritario del país.

El presidente Alexander Lukashenko, que durante 26 años ha gobernado con mano dura este país de unos 9,5 millones de habitantes, ha minimizado a los manifestantes al considerarlos títeres de Occidente y rechaza las ofertas de la Unión Europea de mediar en el conflicto. Luego de una feroz campaña contra los manifestantes en los primeros días posteriores a la elección presidencial del 9 de agosto que causó el enojo internacional, su gobierno ha evitado enfrentamientos a gran escala con los manifestantes y cambió la estrategia a amenazas y encarcelamiento selectivo de activistas para detener las protestas.

Anatoly Bokun, que encabeza el comité de huelga en Belaruskali, una enorme fábrica de potasa en Soligorsk, fue detenido por la policía el lunes y recibió una sentencia de 15 días de cárcel por cargos de organizar una protesta sin autorización. La fábrica, que produce una quinta parte de la potasa para fertilizantes de todo el mundo, es la mayor fuente de ingresos del país.

