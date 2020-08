Miles marchan a favor y en contra del presidente de Bielorrusia (Video y fotogalería)

Minsk.- Miles de personas se congregaron el domingo en una plaza cerca del principal edificio de gobierno de Belorrusia en una manifestación a favor del presidente Alexander Lukashenko, mientras que opositores, cuyas protestas han alterado al país durante una semana, marcharon en la capital.

Las protestas comenzaron la noche del 9 de agosto, al final las elecciones presidenciales. Los resultados oficiales indican que Lukashenko —en el poder desde 1994— ganó un sexto mandato con un 80% de los votos. Los manifestantes afirman que la elección fue un fraude y que se manipularon los resultados.

Just unbelievable scenes in Minsk as a huge crowd chants “Resign!”



via @Belsat_TV pic.twitter.com/09obiTSPxk