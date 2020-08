Furia en Bielorrusia por elecciones cuestionadas y arrestos masivos (video)

Minsk.- Decenas de miles de manifestantes salieron el viernes a las calles de Minsk, la capital de Bielorrusia, en una muestra de furia por los ataques brutales de la policía a las protestas pacíficas tras unas elecciones cuestionadas. Las autoridades intentaron mitigar el descontento popular liberando a unos 2.000 manifestantes presos.

Los obreros de fábricas marcharon por la ciudad al grito de “¡vete!” dirigido al autoritario presidente Alexander Lukashenko, tras 26 años de régimen férreo que se extendió el domingo con una elección que los manifestantes denunciaron como amañada.

The situation in Minsk right now. Workers of MTZ joined by thousands of people are demanding to talk to the PM Golovchenko. The internal forces are guarding the House of Government. Authorities switched off the internet, dozens of army trucks are heading there right now. pic.twitter.com/D7k4FurVUF — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 14, 2020

Más de 20.000 personas ocuparon la céntrica Plaza Independencia.

Una decena de soldados que vigilaban la sede del gobierno bajaron sus escudos en un gesto que los manifestantes consideraron de solidaridad. Algunas mujeres corrieron a abrazar y besar a los guardias.

Lukashenko calificó a los manifestantes en la plaza de títeres manipulados desde el exterior. En una reunión con funcionarios policiales, dijo que la represión era una respuesta justa a la violencia ejercida contra la policía por algunos manifestantes.

#Minsk metro workers also joined the protests, promising to keep all underground stations open despite government closures and take people where they need to be to protest #Belarus pic.twitter.com/sbAQrjlV1O — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre) August 14, 2020

Sin embargo, dijo a los agentes que no emplearan fuerza excesiva. “Si una persona cae y permanece quieta, no la golpeen”, dijo. El presidente advirtió que no debe haber manifestaciones porque el país es blanco de una agresión “extranjera”.

“No salgan a las calles. Comprendan que los están utilizando a ustedes y sus hijos como carne de cañón”, dijo Lukashenko. Acusó a polacos, holandeses, ucranianos y opositores rusos de fomentar el malestar social.

Una mujer abraza a un soldado que custodia el edificio del gobierno bielorruso, en una exagerada muestra de amabilidad, en Minsk, Bielorrusia, en medio de las protestas. (Foto AP / Sergei Grits)

“¿Quieren ustedes que me quede quieto mientras vuelven Minsk patas arriba?”, preguntó. “Después no podremos estabilizar la situación. Debemos tomarnos un respiro y tranquilizarnos. Permítannos restaurar el orden y ocuparnos de los que han venido aquí”.

Horas antes, la policía no impidió las marchas en la ciudad, aparentemente en un intento del gobierno de pacificar a la oposición al desistir de la represión violenta.

La liberación de unos 2.000 de los 7.000 arrestados apareció como otro intento de desactivar la indignación popular. El ministerio del Interior dijo que liberaría más gente.

Decenas de detenidos

Muchos de los liberados dijeron haber sufrido golpizas y otros abusos y mostraron los moretones en sus cuerpos. Algunos lloraron al abrazar a sus familiares.

En torno a la medianoche, se vio a decenas de detenidos saliendo a pie de una de las cárceles de Minsk. De madrugada, voluntarios avistaron también a al menos 119 detenidos liberados en la ciudad de Zhodino, justo al noreste de la capital. Había ambulancias para trasladar a quienes aparentemente no podían caminar.

#Belarus. Happening right now. Thousands of demonstrators are marching on the main street in #Minsk. Workers of MTZ, Minsk Tractor Works, who announced strike, joined street protesters. Last time something like this happened 30 years ago. pic.twitter.com/fhRGB5uFHa — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 14, 2020

Muchos de los liberados hablaron de brutales golpizas y de otros abusos cometidos por la policía y algunos enseñaron sus hematomas. Algunos lloraron al abrazar a sus familiares.

Las liberaciones se produjeron otras después de que el principal responsable de seguridad del país se disculpó en la televisora estatal por el uso indiscriminado de la fuerza por parte de la policía.

“Asumo la responsabilidad por lo que dicen que fue violencia contra esas personas, que resultaron estar cerca y no retrocedieron lo suficientemente rápido”, declaró el ministro del Interior, Yuri Karayev, el jueves en la noche.

Una pareja se abraza tras su liberación de un centro donde se retuvo a manifestantes luego de multitudinarias protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, en Minsk, Bielorrusia. (AP Foto)

La liberación se produjo en el mismo día en que está previsto que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnan para discutir posibles sanciones a Bielorrusia. Sviatlana Tsikhanouskaya, la principal rival del presidente, Alexander Lukashenko, que se ha refugiado en la vecina Lituania, publicó un video cuestionando los resultados de la votación y exigiendo que el gobierno inicie un diálogo con los manifestantes.

En cinco días de protestas multitudinarias, los manifestantes llenaron las calles para disputar los resultados del voto y exigir el final del mandato de 26 años del autoritario Lukashenko. Cerca de 7.000 personas fueron arrestadas y cientos resultaron heridas.

Los resultados oficiales dan como ganador a Lukashenko con el 80% de los votos y otorgan a Tsikhanouskaya apenas un 10%. La policía disuadió las protestas empleando granadas aturdidoras, gases lacrimógenos, balas de goma y palizas.

(Foto AP / Sergei Grits)