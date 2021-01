Bill Gates recibe la vacuna contra la Covid-19 y dice sentirse “genial”

Ciudad de México.- Uno de los personajes que ha tenido mucho que decir respecto al coronavirus Covid-19 es Bill Gates. El cofundador de Microsoft advirtió en 2015 sobre una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y, desde que se declaró la pandemia el año pasado, ha destinado millones de dólares a la investigación de la enfermedad y el desarrollo de una vacuna. Y ahora ha dado a conocer que se ha puesto la primera dosis para protegerse del virus.

A través de su cuenta de Twitter el empresario y filántropo compartió una imagen en la que se le puede ver usando cubrebocas y recibiendo la vacuna.

El mensaje que acompaña a la imagen dice: "Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna Covid-19. Recibí mi primera dosis esta semana y me siento genial. Gracias a todos los científicos, participantes de ensayos, reguladores y trabajadores de la salud de primera línea que nos llevaron a este punto".

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd