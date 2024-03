Bitcoin alcanza un nuevo récord y llega a los 69 mil dólares

Los precios de bitcoin se dispararon a un nuevo récord este martes por primera vez en más de dos años, un repunte que ha desafiado las expectativas de analistas e inversionistas, destacó The Wall Street Journal.

El bitcoin, la criptomoneda más grande por valor de mercado, superó los 69,000 dólares (Un millón ciento sesenta y seis mil ochocientos ochenta y cinco pesos mexicanos), superando su máximo histórico anterior de 68,990.90 dólares establecido el 10 de noviembre de 2021, según Dow Jones Market Data.

El impulso ha tomado en gran medida por sorpresa a analistas e inversionistas, señaló el diario.

🔥 The Game Is Over, $BTC has broken a new historical high#BTC #Bitcoin #BitcoinETF #CryptoNews #cryptomarket #meme pic.twitter.com/x0PrYgzOMI