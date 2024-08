Blinken afirma que hay pruebas de la derrota electoral de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó en una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que existen ‘pruebas abrumadoras’ que respaldan la victoria de Edmundo González, el principal candidato de la oposición venezolana, sobre el presidente Nicolás Maduro en las recientes elecciones.

Electoral data overwhelmingly demonstrate the will of the Venezuelan people: democratic opposition candidate @EdmundoGU won the most votes in Sunday’s election. Venezuelans have voted, and their votes must count.